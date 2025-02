Handelsoorlog komt ook naar Europa: 'Spel kent alleen maar verliezers'

Met de reactie van Mexico en Canada op de importheffingen van president Trump lijkt het erop dat de eerste stappen in een handelsoorlog zijn gezet. De twee landen komen met een eigen belasting van 25 procent op producten uit de Verenigde Staten, en ook China is bezig met een reactie op de heffingen in de VS die komende dinsdag ingaan.

Hoewel het nu nog gaat om deze drie landen, staat ook de Europese Unie een extra belasting te wachten op producten die naar de VS worden geëxporteerd. En dat kan er op termijn voor zorgen dat wij in Europa flink meer moeten gaan betalen voor spullen die we uit Amerika halen.

Want deze verhoging van tarieven komt grotendeels terecht bij de eigen burger. Nu nog zijn dat vooral de Amerikanen, zegt Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING. "Dit is gewoon een extra belasting. Bedrijven zullen de extra kosten voor het grootste deel aan de consument doorrekenen."

Sterk en concurrerend

Dat is Klaas Knot, econoom en topman bij de Nederlandsche Bank, met hem eens. "Dit spel kent alleen maar verliezers. De wereldeconomie heeft ons ontzettend veel welvaart gebracht, maar de consument gaat hiervoor betalen", zei hij in het tv-programma Buitenhof.

Er zijn nog geen concrete belastingen aangekondigd voor de Europese Unie, maar die komen er volgens president Trump wel aan. Hoeveel dat gaat worden en wanneer die dan zouden ingaan, is niet duidelijk.

Volgens Knot is Europa wel voorbereid op eventuele heffingen. "Europa is een machtig handelsblok met 400 miljoen consumenten. We moeten Europa sterk en concurrerend maken. De grootste markt waar we verkopen is Europa zelf."

Hogere inflatie

Door het opleggen van tarieven zal de inflatie weer toenemen, wat betekent dat producten duurder worden. Dat gebeurde in de eerste termijn van Trump ook al. Econoom Colijn: "In 2018 verhoogde Trump de heffingen op wasmachines. De eerste drie maanden was er geen effect omdat er nog oude voorraad was, maar daarna stegen de prijzen toch echt."

Ook zal de dollar sterker worden ten opzichte van de euro, zegt Knot, maar dat is niet per se slecht nieuws. Als Amerikanen meer Europese waar krijgen voor hun dollar kan dat ervoor zorgen dat de Europese export toeneemt. Het is trouwens al jaren zo dat Europa veel meer producten aan Amerika verkoopt dan andersom.

Volgens Colijn is dat gat moeilijk te verkleinen met importheffingen: de Amerikanen kopen nu eenmaal veel spullen.