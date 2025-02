Nederlandse rugbyers buigen diep voor Spanje in strijd om WK-ticket

De Nederlandse rugbyers hebben hun eerste duel in het Europe Championship, het tweede niveau in Europa, verloren. Spanje was thuis met 53-24 te sterk.

Oranje had de laatste vier onderlinge ontmoetingen verloren, maar de laatste twee was het nipt. De formatie van coach Lyn Jones achtte zich dan ook niet kansloos in de strijd om het tweede WK-ticket achter het schier ongenaakbare Georgië.

Oranje speelde aanvallend niet slecht, maar had zijn verdediging niet op orde in Madrid. Spanje liep er te gemakkelijk doorheen en leidde bij rust met 31-10. Direct na de thee scoorde Spanje zeven punten (try en conversie), waarna het niet meer spannend werd.

Oranje zal in februari moeten winnen van Georgië en Zwitserland om aanspraak te kunnen maken op een WK-ticket. Nog nooit wist Nederland zich te plaatsen voor het WK. Maar doordat het deelnemersveld is uitgebreid van 20 naar 24 landen en omdat de sport in opkomst is in ons land, hoopt de ploeg dit jaar kans te maken op een ticket.