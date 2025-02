Kilometerslange oase van zoet water langs kust Terschelling

Langs de kust van Terschelling is een kilometerslange oase met zoet water ontstaan. Het zogenoemde groene strand is acht tot tien kilometer lang en dat is bijzonder, zegt hoogleraar kustecologie Tjisse van der Heide tegen Omrop Fryslân: "Ik heb dit op die schaal, met die lengte, nog nooit gezien."

De zoetwateroase is ontstaan aan de rand van de Noordzee, van Midsland aan Zee tot net voorbij Oosterend. Het fenomeen is niet nieuw op de Waddeneilanden, maar dit formaat wel.

"Ik vind het heel bijzonder. Het heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld en dit wordt eigenlijk een nieuwe natte duinvallei met een zoetwatermilieu", zegt boswachter Remi Hougee van Staatsbosbeheer.

Een groen strand ontstaat door het natuurlijke proces van stranden die breder worden. "Dan is er meer zand en dat hoopt zich op. Dan kunnen er kleine duintjes ontstaan voor de hoge duinen. Tussen die hoge en lage duinen ontstaat een luwte die ook minder overstroomt", legt Hougee uit.

Dynamiek van de duinen

Het water wordt gefilterd door de duinen. "Bij storm komt er zo nu en dan wat zout water overheen, maar over het algemeen wordt dat water juist heel zoet", legt kustecoloog Van der Heide uit.

De oase van zoet water is positief voor de natuur op het eiland, zegt de boswachter. De afgelopen tijd zijn al meerdere zoetwatersoorten gespot, zoals de bruine pad en de watermunt. "Dat is heel uniek om op het strand tegen te komen. Bovendien is dit weer een mooi broedgebied voor strandbroeders. Dus ik ben heel benieuwd wat het uiteindelijk gaat opleveren."

Dat de zoetwateroase nu zo lang is, betekent niet dat hij er ook permanent blijft. Van der Heide: "Wat bijzonder is aan dit soort systemen is dat ze ook zomaar weer kunnen verdwijnen. "De stranden kunnen ook smaller worden, en dan komt het zoute water weer dichterbij. Maar dat hoort bij de dynamiek van de duinen."