Miedema scoort voor City maar verliest van oude club Arsenal

De kersverse Arsenal-hoofdtrainer Renée Slegers heeft grote rivaal Manchester City in een spectaculair duel verslagen. Na een dramatische start trok het team van Vivianne Miedema, Jill Roord en Kerstin Casparij de stand gelijk, maar Arsenal pakte in de slotfase de winst: 3-4.

De drie Nederlandse internationals startten bij City allen in de basis, bij Arsenal stond keepster Daphne van Domselaar in het doel. Haar teamgenote Victoria Pelova is nog steeds niet inzetbaar vanwege een zware knieblessure.

Arsenal staat tweede (onder Chelsea), City had bij winst de tweede plaats kunnen pakken.

Doelpunt na 42 seconden

De wedstrijd tussen de twee topploegen ging flitsend van start. Al na 42 seconden viel het eerste doelpunt van de voet van de Spaanse Mariona Caldentey, zeven minuten later verdubbelde Carlotte Wubben-Moy de voorsprong voor Arsenal.