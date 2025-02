54 doden bij aanval van militie op markt bij Khartoem

Bij een mortieraanval op een openluchtmarkt in de Sudanese stad Omdurman zijn gisteren ten minste 54 mensen omgekomen. Dat melden lokale gezondheidsautoriteiten. Veel van de slachtoffers zijn vrouwen en kinderen die de Sabrein-markt bezochten, vlak bij de hoofdstad Khartoem. Minstens 158 mensen raakten gewond.

De aanval werd uitgevoerd door de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF), die al bijna twee jaar lang een burgeroorlog voert met het regeringsleger. De RSF heeft nog niets over deze aanval gezegd.

'Onophoudelijke oorlog tegen gewone mensen'

Een lokale medewerker van Artsen zonder Grenzen, die werkt in het nabijgelegen ziekenhuis Al-Naw, zegt "een absoluut bloedbad" te hebben gezien op de eerstehulpafdeling.

"De levens van tientallen mensen zijn verwoest, het lijkenhuis hier achter me puilt uit. Dit is het zoveelste voorbeeld van de onophoudelijke oorlog die hier in Sudan wordt gevoerd tegen gewone mensen."

Een woordvoerder van de regering zegt dat de aanval "de zoveelste misdadige actie is van deze militie. Het is een schaamteloze schending van de internationale mensenrechten." In de burgeroorlog kwamen sinds april 2023 minstens 28.000 mensen om. Beide strijdende partijen zijn beschuldigd van mensenrechtenschendingen, eerder deze maand werd de RSF door de VS beschuldigd van genocide.

Aanvallen zoals deze komen wekelijks voor: vorige week werd het enige nog functionerende ziekenhuis in de westelijke stad Al-Fashir getroffen door een aanval van het RSF, daarbij vielen 70 doden. Deze stad in de westelijke regio Darfur wordt al maandenlang belegerd door de RSF.

De plaatsen waar de afgelopen week tientallen doden vielen bij RSF-aanvallen: