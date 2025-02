RKC wint degradatiekraker ruim na rode kaart voor Almere City

Daarna was het tijd voor de noodgedwongen wissel. De Luxemburger Marvin Martins verving spits Brym om weer vier verdedigers in het veld te hebben. Na 56 minuten was er een katachtige reflex van Bakker nodig om te voorkomen dat het 1-1 werd. De corner die volgde uit de redding levert vervolgens alsnog de 1-1 op. Ihattaren maakte via een Almeers been de gelijkmaker.

Daarna blijven de Waalwijkers het proberen, met name via Zawada. Maar de Almeerders bleven met man en macht verdedigen.

Ze hielden stand tot de 71ste minuut. Toen werd de bal niet goed weggewerkt en kon Margaret de breed leggen op Yassin Oukili. Die rondde vanaf de rand van het zestienmetergebied beheerst af en zette de ploeg van Henk Fraser op voorsprong.

RKC bleef daarna aanvallen. Het was aan doelman Bakker te danken dat Almere nog in de wedstrijd bleef. Tot de 85ste minuut, want toen maakte Zawada een einde aan de kansen van de thuisploeg. Op aangeven van Oukili rondde de Poolse aanvoerder beheerst af door de bal in de bovenhoek te schieten.

Om het nog wat erger te maken ging een vrije trap van Ihattaren via de paal en doelman Bakker in het eigen doel: 1-4.