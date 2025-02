Recordaantal nieuwe molenaars: 'Hard nodig'

Het Gilde en de Hollandsche Molen zien dat de interesse voor het vak de laatste tijd aan het stijgen is. "We constateerden de afgelopen jaren al dat we steeds meer geslaagden mochten verwelkomen. Het is een overduidelijk bewijs dat er belangstelling is voor het molenaarsambacht", zegt Bakker van de Hollandsche Molen.

De belangstelling is er ook steeds meer onder tieners. Ze worden gegrepen door de techniek, bijvoorbeeld Coen van de molen in Markeloop, die op zijn 18e zijn diploma haalde. "Als je echt in een molen bent dan hoor je alle historische verhalen en zie je de techniek. Een molen is veel bijzonderder dan jongeren denken", zei hij eerder tegen omroep Oost.

Anderen kiezen het beroep vanwege de rust. "Als ik terugkom van een vrijdagmiddag op de molen, dan ga ik helemaal rustig en relaxed het weekend in", zegt Liesbeth van Binnenbeke tegen L1 Nieuws. "Het molenaarschap en op de molen zijn is een soort virus. Er zijn zoveel verschillende facetten aan het vak."

Nederland telt zo'n 1200 molens. Meestal worden ze gerund en onderhouden door vrijwilligers, maar er zijn ook beroepsmolenaars.