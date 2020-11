Nationaal Aftelmoment op leeg Museumplein • 'EU betaalt minder voor vaccin dan VS'

Het Amerikaanse instituut voor volksgezondheid CDC roept de bevolking op om volgende week niet op reis te gaan om donderdag met familie of vrienden Thanksgiving te vieren. De oproep komt om een moment dat het aantal besmettingen, opnames en sterfgevallen recordhoogtes bereikt. De afgelopen week zijn meer dan 1 miljoen nieuwe besmettingen vastgesteld.

"De veiligste manier om Thanksgiving te vieren is thuisblijven met de mensen met wie je woont", zei een CDC-woordvoerder. Gezinnen die Thanksgiving met uitwonende studenten of militairen willen vieren, wordt aangeraden afstand te houden en mondkapjes te dragen. Thanksgiving is een nationale feestdag in de VS die traditioneel op de vierde donderdag in november in familiekring wordt gevierd.

De speciale coronataskforce van de Amerikaanse regering gaf gisteren voor het eerst in maanden weer een briefing. Daar werden vooral mededelingen gedaan over de vooruitgang bij de ontwikkeling van vaccins. Vicepresident Pence zei niets over reizen voor Thanksgiving en weigerde vragen van journalisten te beantwoorden.

In Canada werd Thanksgiving dit jaar op 12 oktober gevierd. Daar was ruim een week later een stijging van het aantal besmettingen te zien.