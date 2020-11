Coronavaccins mogelijk in tweede helft december in EU beschikbaar

In grote delen van de Amerikaanse staat Californië geldt vanaf morgen een avondklok. Het is een poging van de autoriteiten om het aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen en om het gezondheidssysteem te ontlasten. Wie geen goede reden heeft om naar buiten te gaan, moet in het grootste deel van de staat tussen 22.00 uur en 05.00 uur binnen blijven, heeft gouverneur Newsom aangekondigd.

"Het virus verspreidt zich in een tempo dat we sinds het begin van deze pandemie niet meer hebben gezien", zei hij in een verklaring. "De komende dagen en weken zullen cruciaal zijn om de golf te stoppen. We slaan nu alarm." In de staat steeg het aantal ziekenhuisopnames de afgelopen twee weken met zo'n 64 procent.

De maatregel geldt in eerste instantie voor een maand.