21.000 bedrijven vragen loonsteun aan • Vliegmaatschappijen willen meer miljarden

Sinds afgelopen maandag kunnen bedrijven een beroep doen op de derde ronde loonsteun ofwel NOW. In de eerste werkweek hebben 21.000 bedrijven dat gedaan. Dat zijn er iets meer dan in de tweede aanvraagperiode, in de zomer. Toen vroegen in de eerste vijf dagen zo'n 17.000 bedrijven NOW-steun aan. In totaal deden zo'n 63.000 bedrijven in die periode een beroep op de noodmaatregel.

Tijdens de eerste ronde in het voorjaar toen de coronabeperkingen net waren ingevoerd, lag het aantal aanvragen veel hoger: 79.000 in de eerste werkweek. Het totale aantal bedrijven dat loonsteun kreeg, was in die periode zo'n 140.000.

Werkgevers die minimaal 20 procent omzetverlies hebben, komen in aanmerking voor de NOW-steun. Tijdens de vorige twee rondes vergoedde de overheid maximaal 90 procent van de loonkosten. Vanaf deze ronde is de subsidie maximaal 80 procent.

Het UWV, dat de regeling uitvoert, heeft van de 21.000 aanvragen 9781 aanvragen goedgekeurd voor een bedrag van 236 miljoen euro. 26 miljoen daarvan is inmiddels overgemaakt, de rest volgt na het weekend. De overige aanvragen zijn nog in behandeling.