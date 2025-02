Schedels uit Papoea-Nieuw-Guinea in Limburg onder de röntgenscan

Menselijke schedels uit Papoea-Nieuw-Guinea zijn deze week in het Missiemuseum in het Limburgse dorp Steyl onderzocht via een röntgenscan. De eerste resultaten blijken goed nieuws voor het museum, dat de schedels het liefste teruggeeft aan het Zuidoost-Aziatische land.

De vijf schedels zijn begin vorige eeuw uit Papoea meegenomen door missionarissen en belandden uiteindelijk in het museum in Steyl. Eind vorig jaar laaide de discussie over het tentoonstellen van menselijke resten op, nadat een Amsterdams veilinghuis een schedel uit Benin te koop had aangeboden. Meer dan tweehonderd wetenschappers en activisten protesteerden. Het veilinghuis besloot nooit meer menselijke resten te veilen.

Onheil

Ook voor het Missiemuseum zijn de schedels een pijnpunt. Die zijn destijds zonder toestemming meegenomen, iets dat nu als onethisch wordt beschouwd. Andere musea in Nederland gaven eerder schedels en skeletten terug aan de landen van herkomst. Papoea-Nieuw-Guinea zit echter niet te wachten op de schedels. De lokale bevolking weet niet van wie de schedels zijn. Als de schedels van vijanden zijn, geloven veel inwoners dat dat onheil brengt.

Conservator Paul Voogt besloot daarom herkomstonderzoek te doen. Dankzij de röntgenfoto's kunnen onderzoekers meer achterhalen over de mensen achter de schedels. "Als het vijanden waren, zijn ze vaak met geweld onthoofd en die sporen moet je dan terug kunnen vinden", legt Voogt uit bij L1 Nieuws.

De schedels in het Missiemuseum: