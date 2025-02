Fortuna speelt kort met twaalf man, tot woede Van Persie: 'Bizar dat dit gebeurt'

Met een man meer verdiende Fortuna een ingooi, waarna de arbitrage op de fout gewezen werd en Dahlhaus alsnog van het veld ging. De ingooi leverde vervolgens een hoekschop op, waaruit het inmiddels weer elftal van Fortuna op 2-2 kwam.

Frustratie

"Er was een momentje voorafgaand aan die corner waarop de scheidsrechters niet scherp floten, toen ben ik naar de vierde official gegaan om te vragen of het normaal is dat Fortuna met twaalf man in het veld staat", vertelde een gefrustreerde Van Persie na de wedstrijd.

"Een minuut lang speelden ze met twaalf man tegen ons. Daaruit kwam een ingooi en daaruit kwam uiteindelijk die corner. Ik vind het echt bizar dat dit gebeurt, op dit niveau", stelde een verbouwereerde Van Persie.

"Dit is een fout waar je met je hoofd toch niet bij kunt? Dat dit gebeurt, op dit niveau: een minuut lang met twaalf tegen elf. Dat vind ik echt ongelofelijk. Wij gaan niet richting de KNVB moeilijk lopen doen, maar dit kan gewoon niet."