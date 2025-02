Honderden mensen schaatsen op natuurijs op zonnige dag

Veel mensen in Nederland ontwaakten vanochtend met een winters tafereel zoals we dat maar weinig zien: strakblauwe lucht, felle zon en een bevroren landschap. In De Lier in het Westland en in Winterswijk wordt deze ochtend volop geschaatst op natuurijs, dankzij een paar graden vorst én hulp van vrijwilligers.

Schaatsers op het ijs in Winterswijk: