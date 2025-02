Met geboortedatum van oma op zijn arm breekt Baas door bij Ajax: 'Mooi eerbetoon'

Vorig seizoen werd Baas verhuurd aan NEC. "Achteraf is het denk ik een goede zet geweest. Ik heb daar nieuwe dingen geleerd en op andere posities gespeeld." Uiteindelijk kwam hij tot dertig wedstrijden voor de club uit Nijmegen, waarin hij drie keer wist te scoren.

Twijfelen of hij nog ging slagen bij een topclub heeft Baas nooit gedaan. "Tijdens mijn huurperiode had ik veel contact met Ajax over hoe het met mij ging enzo. Ook had ik de hele tijd in mijn gedachten dat ik daar was om ervoor te zorgen dat ik als een betere speler terug zou komen in Amsterdam."