Einde aan iconische Arecibo-radiotelescoop in Puerto Rico

De Arecibo-radiotelescoop in Puerto Rico kan niet meer gerepareerd worden en wordt daarom na 57 jaar ontmanteld. Dat heeft de Amerikaanse National Science Foundation (NSF) laten weten. De telescoop werd onder meer gebruikt om asteroïden te volgen, om te bepalen of planeten mogelijk bewoonbaar zijn en of er in het heelal sporen zijn van buitenaards leven.

Het iconische observatorium uit 1963 raakte in augustus zwaar beschadigd, toen een kabel brak waardoor een gat van 30 meter in de schotel ontstond. Ook de koepel boven de schotel raakte beschadigd.

Begin deze maand brak opnieuw een kabel, waardoor meer schade aan het bouwwerk ontstond. Gevreesd werd dat de hele constructie zou instorten.

Ook op lange termijn instabiel

Functionarissen van de NSF hebben onderzocht of de schade nog te herstellen zou zijn, maar zelfs met herstel zou de constructie op lange termijn instabiel zijn. "Dit is geen makkelijk besluit, maar de veiligheid van mensen is onze hoogste prioriteit", zegt een hoge functionaris van de NSF. "We weten hoe veel Arecibo betekent voor de gemeenschap en voor Puerto Rico." Hij stelt dat het doel was om de radiotelescoop te behouden, maar dat lukt niet zonder dat bouwvakkers en andere mensen risico lopen.

"Al bijna zes decennia heeft Arecibo gediend als baken voor baanbrekende wetenschap", zegt directeur Panchanathan van de NSF. "Dit is een ingrijpende verandering, maar we zullen zoeken naar manieren om de wetenschap te helpen en de relatie met de inwoners van Puerto Rico sterk te houden."

Het is de bedoeling dat het terrein van het observatorium ook in de toekomst beschikbaar blijft voor onderzoek en onderwijs.

Op deze foto is de schade goed zichtbaar: