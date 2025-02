Bestuurder (58) omgekomen bij ongeluk Thesinge in dichte mist

Bij een auto-ongeluk op de provinciale weg N46, ten noordoosten van Groningen, is een 58-jarige man omgekomen. Volgens de politie botsten gisteravond rond 23.15 uur een personenauto en een bestelbusje tegen elkaar. Waardoor dat kwam is nog niet bekend, maar het was erg mistig op het moment van het ongeluk.

Het bestelbusje belandde in een sloot, de auto sloeg over de kop op de weg. De bestuurder van de auto, een 58-jarige man uit Appingedam, overleed ter plaatse. De bestuurder van de bestelbus is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met deze persoon is is niet bekend.

Het KNMI waarschuwde vanochtend voor mist in Groningen. Aan het einde van de ochtend werd die waarschuwing ingetrokken.