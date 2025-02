Met militaire controle en nederzettingen breidt Israël zijn grondgebied steeds verder uit

In het steeds verder uitbreiden van territorium buiten hun eigen grenzen zien sommigen ook het plan voor een 'Groot Israël', dat grote delen van omliggende landen moet beslaan. Sommige Israëliërs vinden dat zij historisch gezien recht hebben op dit territorium. Zo zei de ultrarechtse minister Smotrich dat Israël zich uiteindelijk zal moeten uitbreiden tot aan de Syrische hoofdstad Damascus.

Naast religieuze of ideologische redenen speelt net zo goed mee dat Israël nu een politieke kans ziet om hun gebied uit te breiden, zegt Erwin van Veen, conflictonderzoeker en Midden-Oostendeskundige bij instituut Clingendael. "In Libanon en Syrië maakt het leger opportunistisch gebruik van de situatie. Op de Westoever is dat anders, daar is de facto al sprake van een annexatie."

Toekomst van Gaza

De grote vraag is hoe de toekomst van Gaza en de Palestijnen daar eruit gaat zien. Het leek erop dat het leger delen langere tijd bezet zou houden, maar met het afgesproken bestand heeft het leger zich teruggetrokken tot in de bufferzone, waar alle infrastructuur vernietigd is. Vooralsnog houdt het staakt-het-vuren stand, maar daarmee is er nog geen eind gekomen aan de oorlog.

Op verschillende conferenties spraken kolonisten en ministers afgelopen jaar hun hoop uit om opnieuw nederzettingen te bouwen. Die waren er tot 2005 in Gaza, tot de regering besloot om het leger en kolonisten terug te trekken. Trump wil dat meer dan een miljoen Palestijnen "tijdelijk of permanent" naar Egypte of Jordanië verplaatsen. Arabische landen reageerden afwijzend.