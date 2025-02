Man (24) die werd ontvoerd bij atletiekvereniging in Breda weer terecht

De 24-jarige man die gisternacht in Breda werd ontvoerd, is weer terecht. De politie meldt dat hij in goede gezondheid is teruggevonden. Voor de ontvoering zijn nog geen verdachten opgepakt.

De man werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ontvoerd vanaf een parkeerplaats bij een sportcomplex aan de rand van de stad. Bij de parkeerplaats liggen een atletiekvereniging en een hockeyclub.

Het slachtoffer zou door meerdere personen in zwarte kleding met bivakmutsen een busje in gestopt zijn. Volgens de politie waren de ontvoerders vuurwapengevaarlijk. De familie van de man maakte zich ernstige zorgen, mede omdat hij afhankelijk is van medicijnen die hij in moet nemen.

Iets na middernacht meldde de politie dat de man weer terecht is. Verdere details ontbreken nog.

De politie vermoedt dat de ontvoering een gerichte actie is geweest. Wat de aanleiding is geweest is echter nog altijd onduidelijk. De politie zegt dat het onderzoek daarnaar nog in volle gang is.