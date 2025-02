Twee gewonden door schietpartij bij feest in Rotterdam

Bij een zalencentrum in Rotterdam is vanochtend vroeg geschoten. Daar was op dat moment een feest aan de gang. Twee mensen raakten gewond en moesten met spoed naar het ziekenhuis. De politie heeft twee mensen opgepakt.

De schietpartij was rond 04.00 uur bij een feestlocatie aan de Galvanistraat. Toen agenten aankwamen, vonden ze een van de gewonden buiten op de Marconistraat, een straat verderop. Het andere slachtoffer lag binnen in het zalencentrum.

Op het moment van de schietpartij was er in het complex een evenement aan de gang. Er waren volgens de politie veel mensen die getuige waren van de schietpartij. Zij zijn na het incident door agenten naar buiten geleid.