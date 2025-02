Oud-Feyenoorder én -Ajacied Leonardo nu trainer: 'Kijk Klassieker nog met plezier'

Het woord 'discipline' komt in het gesprek met Leonardo regelmatig terug. Vroeger was hij een relaxte Braziliaan, tegenwoordig is dat anders. "Ik ben qua discipline net een Nederlander. Ik kom tegenwoordig overal ruim op tijd."

Er is nog maar weinig voor nodig om van Leonardo een 'echte' Nederlander te maken. Hij heeft de inburgeringscursus afgerond en komt in aanmerking voor een Nederlands paspoort. "Ik ben hier al sinds mijn elfde, op een paar jaar in het buitenland na. Als ik in Brazilië op vakantie ga, mis ik Nederland."

Supertalent bij Feyenoord

Dertig jaar geleden kwam Leonardo naar Nederland om in de jeugd van Feyenoord te voetballen. "Dat was fantastisch. Ik was elf en alleen met voetbal bezig. Mijn periode in het eerste team van Feyenoord is de mooiste uit mijn carrière. Mijn droom om prof te worden, was uitgekomen."