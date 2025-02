Hoe goed was Erik De Vlaeminck, de enige veldrijder met meer WK-titels dan Van der Poel?

Hij is de reden waarom Mathieu van der Poel deze winter weer op een crossfiets geklommen is: Erik De Vlaeminck. In zowat elk verhaal over de WK veldrijden in Liévin, waar de mannen vandaag strijden om de wereldtitel, komt zijn naam voorbij. Want hij is de enige die nog boven Van der Poel staat op het lijstje van meeste wereldtitels (zeven om zes).

Wie was deze De Vlaeminck, die in 1966 en van 1968 tot en met 1973 de regenboogtrui greep? We vroegen het zijn broer Roger, de bekendste van de twee Belgische broers. Hij is degene die op de weg alle grote klassiekers op zijn naam wist te schrijven. Maar in het veld was zijn minder bekende broer Erik de betere.

Erik De Vlaeminck zelf is er niet meer, hij overleed in 2016 op 70-jarige leeftijd. Hij leed aan de ziektes van parkinson en alzheimer. Zijn broer Roger weet het zeker; hadden Erik De Vlaeminck en Van der Poel vandaag allebei aan de start gestaan, dan had De Vlaeminck gewonnen. "Daar ben ik zeker van. Al kan ik het niet bewijzen."

Bekijk de reportage met Roger De Vlaeminck, die geëmotioneerd raakt als hij over zijn broer spreekt, hieronder.