Felle reacties vanuit Canada en Mexico op importheffingen Trump

Canada, Mexico en China reageren fel op de aangekondigde importheffingen van de Verenigde Staten. Vanaf aanstaande dinsdag geldt er in de VS een heffing van 25 procent voor producten uit Canada en Mexico. Op producten uit China komt een heffing van 10 procent, bovenop de tarieven die al voor producten uit dat land bestonden.

Trump wil de drie landen dwingen om de productie en de verspreiding van fentanyl te stoppen. Ook wil hij Canada en Mexico onder druk zetten om de illegale migratie naar de VS aan te pakken.

Tegenmaatregelen

De Canadese premier Trudeau kondigde als reactie invoerheffingen van 25 procent aan op goederen uit de VS. Hij waarschuwde dat de heffingen de VS zouden schaden en dat Canada zich niet zal laten intimideren. Canada en de Verenigde Staten zijn langdurige bondgenoten en werken al tientallen jaren intensief samen of zowel economisch als politiek vlak. Ze delen de langste landgrens ter wereld.

Trudeau richtte zich tot de Amerikanen en zei dat de heffingen de kosten voor levensonderhoud zullen verhogen, "inclusief de prijzen in de supermarkt en de benzine bij het tankstation". Ook zei hij dat dat de Amerikaanse invoerheffingen in strijd zijn met de vrijhandelsovereenkomst die enkele jaren geleden werd ondertekend door beide landen.

Trudeau moedigde ook de Canadezen aan om Canadese producten te kopen en in eigen land op vakantie te gaan, in plaats van naar de VS.

De premier zei dat er nog wordt gekeken naar een aantal andere maatregelen, bijvoorbeeld met betrekking tot de uitvoer van kritieke mineralen naar de VS, de aanschaf van energie uit dat land en de invulling van andere economische samenwerkingsverbanden.

Mexicaanse heffingen

Ook de Mexicaanse president Sheinbaum liet kort na de aankondiging van president Trump weten met tegenmaatregelen te komen. Ze zij dat dit zowel heffingen op Amerikaanse producten zullen zijn als andere maatregelen. Details daarover werden nog niet gedeeld.

In een bericht op sociale media zei Sheinbaum dat haar regering de voorkeur geeft aan de dialoog in plaats van confrontatie, maar dat het nu gedwongen wordt om op dezelfde manier te reageren. De Verenigde Staten zijn verreweg de belangrijkste buitenlandse markt voor Mexico. Andersom heeft Mexico twee jaar geleden China ingehaald als de grootste bestemming voor de Amerikaanse export.

Volgens de Canadese president Trudeau gaan Canada en Mexico nauw samenwerken om zich tegen de nieuwe invoerheffingen van de Verenigde Staten te verzetten. Hij benadrukte de kracht van de samenwerking tussen beide landen.

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang zei dat China "noodzakelijke maatregelen" gaat nemen tegen de heffingen. Volgens Wang is fentanyl een Amerikaans probleem.