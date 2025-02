Wat kan China doen om Trumps importheffingen te vergelden?

Vanaf dinsdag zijn alle goederen die Amerikanen importeren uit China 10 procent duurder. De heffing is een vergelding voor de grote hoeveelheden van het verslavende fentanyl die volgens president Trump via China de VS binnenkomen. President Trump kondigde de maatregel vandaag aan.

Het Witte Huis hoopt dat Amerikanen door zo'n heffing, die ook is opgelegd aan Mexico en Canada, meer producten zullen kopen van Amerikaanse makelij. De vraag is nu voor Chinezen: welke tegenmaatregelen kan het land nemen om de schade beperkt te houden?

Vooral elektronica

De elektronicasector zal naar verwachting het hardst getroffen worden door de heffingen. Apparatuur zoals telefoons, televisies en witgoed is verreweg de grootste productgroep die China naar de VS exporteert. In 2023 bestond 30 procent van alle Amerikaanse import uit China uit elektronica.

Andere producten die Amerikanen veel van China afnemen zijn speelgoed, sportartikelen, kleding en meubels. Momenteel gelden er al importtarieven op een hele reeks goederen uit China, zoals elektrische auto's (100 procent) en staal en aluminium (25 procent). Daar komt nu nog eens 10 procent bovenop.

Welke tegenmaatregelen kan China nemen?

De maatregelen die China kan nemen zijn beperkt. China kan allereerst importheffingen instellen voor Amerikaanse consumentengoederen. Maar dit zet niet veel zoden aan de dijk, aangezien de Chinese consument relatief weinig Amerikaanse goederen koopt. Ook zou deze maatregel haaks staan op Chinese initiatieven om buitenlandse investeerders aan te trekken, nu de eigen economische groei terugloopt.

Om de schade te beperken kan China wel de nationale munt devalueren, de yuan. In dat geval worden Chinese goederen goedkoper in het buitenland. Het nadeel hiervan is dat de import van bijvoorbeeld grondstoffen hiermee ook duurder wordt voor China zelf. Dat treft dan weer het maakproces van veel producten.

Ook kan China de export van bepaalde goederen naar de VS verbieden, zoals zeldzame edelmetalen die cruciaal zijn voor de Amerikaanse technologische ontwikkeling. In november stelde China al een verbod in op de export van onder meer gallium en germanium naar de VS. Deze edelmetalen zijn nodig voor de productie van bijvoorbeeld halfgeleiders.

China denkt na over een uitbreiding van deze exportverbodslijst. Gedacht wordt aan grafiet, een metaal dat gebruikt wordt voor machine- en installatietechniek, maar ook in de medische technologie en de waterstoftechnologie.

'Goed gesprek' tussen Xi en Trump

Afgelopen maand spraken president Xi en Trump elkaar voor de eerste keer sinds Trump aan zijn tweede termijn begon. Volgens een verklaring van Peking was het een goed gesprek. Zo zou Trump "uitkijken naar een goede relatie met Xi" en aangegeven hebben dat "Amerika en China samen tal van wereldproblemen kunnen oplossen". Ook zouden de leiders van de twee grootste economieën ter wereld overeenstemming hebben bereikt op een aantal onderwerpen. Welke onderwerpen dat zijn, werd niet genoemd.

De heffing die nu door Trump is ingesteld, is trouwens flink lager dan de 60 procent waarmee hij in zijn verkiezingscampagne dreigde. Ook is het tarief significant lager dan de importheffing van 25 procent die Mexico en Canada om hun oren kregen. Het eerste goede gesprek tussen Xi en Trump zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de relatief lage importheffing.