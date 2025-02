Duizenden mensen geëvacueerd in noordoosten Australië door overstromingen

In het noordoosten van Australië zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege extreme regenval en de daaropvolgende overstromingen. Tot nu toe is er één persoon omgekomen, doordat een reddingsboot waarin de persoon zat omsloeg.

Vooral de stad Townsville en het gebied daaromheen zijn de waterstanden hoog. Reddingsdiensten hebben al meerdere mensen gered die vastzaten op hun daken. Grote delen van de stad zitten zonder stroom. De verwachting is dat de Herbert-rivier in de regio de hoogste waterstand in bijna zestig jaar gaat bereiken.

De afgelopen dagen heeft het gebied in Queensland te maken gehad met tropische buien. In de afgelopen 24 uur tijd viel zo'n 700 millimeter regen. Meteorologen verwachten dat de zware regenval de komende dagen aan zal houden. Pas halverwege volgende week zou het droger moeten worden in het gebied.

In de afgelopen jaren is de oostkust van Australië regelmatig getroffen door overstromingen vanwege zware regenval.