Trump legt importheffingen op aan Canada, Mexico en China

De Amerikaanse president Trump heeft zaterdag importheffingen aangekondigd voor Canada, Mexico en China. Het gaat om heffingen van 25 procent voor producten uit Canada en Mexico. Voor gas uit Canada geldt een heffing van 10 procent.

Op producten uit China komt een heffing van 10 procent, bovenop de tarieven die al voor producten uit dat land bestonden. Volgens het Witte Huis gaan de importheffingen op komende dinsdag in. Hiermee vervult Trump een van zijn verkiezingsbeloften. Verwacht wordt dat alle drie de landen met tegenmaatregelen komen.

Met de heffingen wil Trump dat het leven van de gewone Amerikanen goedkoper wordt. De president spreekt daarnaast van een noodtoestand die verband houdt met met instroom van fentanyl, andere drugs en vreemdelingen in de Verenigde Staten. Trump wil de drie landen dwingen om de productie en de verspreiding van fentanyl te stoppen. Ook wil hij Canada en Mexico onder druk zetten om de illegale migratie naar de VS aan te pakken.

"Al deze zaken hebben ingrijpende gevolgen voor onze natie, brengen levens in gevaar en leggen een zware druk op de gezondheidszorg, openbare diensten en gemeenschappen", schrijft Trump in een verklaring. Daarin staat ook dat de tarieven van kracht blijven "totdat de crisis verlicht is". Er worden geen details gegeven over wat de drie landen moeten doen om weer van de importheffingen af te komen.

Volgens Trump hebben Canada en Mexico een belangrijke rol gespeeld in de problemen die de VS heeft met bendeleden, smokkelaars en allerlei soorten illegale drugs die het land binnenkomen. "Onder meer door niet voldoende aandacht en middelen in te zetten en niet op een zinvolle manier samen te werken met de instanties in de Verenigde Staten", staat in de verklaring.

Verwachte inflatie

Volgens experts kunnen de importtarieven ertoe leiden dat de Amerikaanse economie minder hard zal groeien en dat het leven in de VS juist duurder wordt, onder meer door verwachte inflatie. Ook zouden Canada en Mexico in een recessie kunnen komen. Op sociale media zei Trump dat de maatregel noodzakelijk is "om Amerikanen te beschermen."

Door de heffingen ontstaat er een economisch conflict met de twee grootste handelspartners van de VS: Mexico en Canada. De Canadese premier Justin Trudeau heeft Canadezen verteld dat er moeilijke tijden voor hen kunnen aanbreken, maar dat Ottawa klaar is om te reageren met vergeldingsheffingen. De Mexicaanse president zei zaterdag rustig te blijven. "Ik weet dat de Mexicaanse economie zeer krachtig en zeer sterk is."