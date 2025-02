'Zeer reëel' dat verdachte steekpartij Nieuwegein slachtoffer niet kende

De man die wordt verdacht van de steekpartij waar vanmiddag in Nieuwegein een 11-jarig meisje doodstak kende het slachtoffer zeer waarschijnlijk niet. Dat meldt de politie.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de zaak, maar de politie kan wel zeggen dat het vooralsnog "zeer reëel" is dat de verdachte en het slachtoffer elkaar "totaal niet" kenden. "Ogenschijnlijk is ze uit het niets doodgestoken", zegt politiewoordvoerder Wim Hoonhout in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Over de toedracht kan hij nog niets zeggen.

Het meisje wilde vanmiddag bij een vriendinnetje gaan spelen toen het incident gebeurde. Een leeftijdsgenootje was er getuige van en belde de politie. Die troffen het slachtoffer in levensbedreigende toestand aan, maar hulp mocht niet meer baten.

Het meisje woonde in de buurt, maar niet in de bewuste straat. Ze was van Eritrese afkomst en had de Nederlandse nationaliteit.

Eerdere meldingen

De 29-jarige verdachte is volgens de politie van Syrische afkomst. Hij woont ook in Nieuwegein. Volgens buurtbewoners zijn er eerder meldingen over hem gedaan vanwege verward gedrag.

De politie herkent de berichten na gesprekken met buurtbewoners en gaat onderzoeken wat er met de meldingen gedaan is. Politiewoordvoerder Hoonhout meldt in Met het Oog op Morgen dat er in ieder geval gisteren één melding binnenkwam van een man met verward gedrag. Wat er vervolgens met die melding is gedaan, is niet bekend.

De politie noemt het een inktzwarte dag voor Nieuwegein. Buurtbewoners en familie van het slachtoffer zijn na het incident opgevangen op een politiebureau in de buurt. Later op de dag was er ook een bewonersbijeenkomst waar onder meer de politie en burgemeester Van Beukering aanwezig waren.

"Ik ben ongelooflijk geschrokken van dit verschrikkelijke bericht. Ik ben zelf ook moeder, je kunt je niet voorstellen wat hier gebeurd is", aldus Van Beukering. "Een zwarte bladzijde in Nieuwegein, een nachtmerrie voor ons allemaal."

Deze buurtbewoner beschrijft het verdriet bij de familie van het meisje: