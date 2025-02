Real Madrid verliest bij Espanyol en voelt de hete adem van Atlético in de nek

Atlético, dat zich woensdag plaatste voor de achtste finales in de Champions League, deed het in de eerste helft op z'n dooie akkertje. Een rush van Giuliano Simeone (een van de drie zoons van trainer Diego) mondde uit in een pass op Samuel Lino, die de bal beheerst in de verre hoek plaatste.

Mallorca staat op de zevende plek in La Liga, maar wist in zijn vorige vier duels (in alle competities) niet te scoren. En ook in de Spaanse hoofdstad lukte dat niet, al stribbelde Mallorca na rust wel tegen. De ingevallen Antoine Griezmann bracht 'Atléti 'echter in de toegevoegde tijd met een mooie stift in veilige haven.

FC Barcelona kan zondag de achterstand op Real Madrid verkleinen tot vier punten. Het moet dan wel thuis zien af te rekenen met Deportivo Alavés, dat na de zege van Espanyol de nieuwe nummer achttien in Spanje is.