PSV geeft tegen NEC 3-1 voorsprong weg en lijdt duur puntenverlies: 3-3

Calvin Verdonk kreeg vlak voor rust het NEC-publiek op de banken met een vlammende volley, maar Benítez tikte de bal met een uiterste krachtsinspanning uit de hoek.

NEC knokt zich terug

PSV kwam wel sterker de kleedkamer uit na de rust. Via De Jong werd de openingstreffer op het bord gezet. Hij was er als de kippen bij toen NEC-doelman Robin Roefs een schot van Saibari losliet en de bal in het strafschopgebied bleef hangen. De spits schoot van dichtbij hard raak.

Toch knokte NEC zich weer terug in de wedstrijd. Sami Ouaissa stond op de goede plek toen een vrije trap uiteindelijk voor zijn voeten belandde. Hij zette De Goffert in vuur en vlam met de gelijkmaker. De gedachten gingen toch weer even terug naar vorig jaar. Zou het nog een keer kunnen?

Het antwoord leek gegeven te worden door Mauro Junior. De linksback van PSV was belangrijk bij de 1-2 en de 1-3 van de Eindhovenaren. Twee keer had hij een uitstekende voorzet in huis. De eerste keer stond Saibari op de goede plek om raak te schieten en de tweede keer was de eer aan Bakayoko.