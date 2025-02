Repressie in Georgië neemt toe: 'Nu is iedereen bang de volgende te zijn'

Dat bevestigt Dimitradze. "Iedereen weet nu dat ze elk moment de volgende kunnen zijn." Redactieleden hebben tassen met kleding klaargezet in voorbereiding op een arrestatie. "Iedereen is in gesprek met advocaten."

Ze zijn bezorgd om Amaghlobeli. Een week lang verzwegen ze haar hongerstaking. We hoopten haar op andere gedachten te brengen, zegt Dimitradze. "Ze liet ons weten dat het onrecht dat het land in beslag neemt ondraaglijk is en dat zij medeplichtig is als ze stopt met haar hongerstaking."

Amaghlobeli stuurde haar redactie een brief, die na tien dagen aankwam. "Laat de wereld weten wat voor mediaoperaties er zijn gestart in Georgië. Laat ze weten dat ze Georgië niet moeten laten worden als Rusland en Belarus."

Er zijn namelijk signalen dat media verder aan banden worden gelegd, zegt Dimitradze. "Dit is een aanval op media om ons het zwijgen op te leggen." Vandaag bleek een glasvezelkabel van een kritische tv-zender plotseling beschadigd. Andere media zeggen last te hebben van verdachte tegenwerking van hun eigenaren.

De invallen van vandaag volgen volgens Dimitradze een vergelijkbaar patroon als in Rusland, waar mensen worden ontmoedigd te demonstreren. "Daar was het een jarenlang proces, hier gaat het snel." In een rap tempo worden acties plotseling strafbaar gesteld. "Donderdag werd het snelwegprotest voor zondag aangekondigd. Sinds gisteren valt dat onder het strafrecht."

Maandenlange protesten

Al 66 dagen zijn er protesten tegen de regeringspartij Georgische Droom. Oppositiepartijen en onafhankelijke waarnemers betwisten de verkiezingswinst van de partij. Volgens hen is er sprake van fraude en intimidatie van kiezers. Onafhankelijk president Zoerabisjvili weigerde te vertrekken en de EU riep op tot nieuwe verkiezingen.

Deze week riepen ambassades van veertien landen, waaronder Nederland, eveneens op tot Amaghlobeli's vrijlating. De vele oproepen hebben nog niets opgeleverd. Het enige dat Georgië nu kan helpen is "raken waar het pijn doet", zegt Dimitradze enigszins gelaten. Het is niet een partij of groep personen die de beslissingen neemt, maar oligarch Ivanisjvili, zegt ze. "Hij is slechts bang voor één ding: zijn fortuin verliezen."

De enige manier om het regime onder druk te zetten is daarom hem te raken, aldus Dimitradze. "Zijn geld en zijn bezittingen."