In de Duitse stad Oberhausen, net over de grens met Nederland, zijn vier gewonden gevallen bij een steekincident. Volgens Duitse media stak een man rond 19.00 uur in op mensen. De vermoedelijke dader is opgepakt, zegt de politie.

De politie bevestigt dat er mensen zijn aangevallen met een mes. De gewonden zijn overgebracht naar lokale ziekenhuizen. Een van de gewonden zou levensgevaarlijk gewond zijn geraakt.

De vermoedelijke dader raakte ook gewond, zegt de politie.