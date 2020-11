Man steekt mensen neer in Oberhausen, vermoedelijk familieruzie

Bij een steekincident in de Duitse stad Oberhausen, net over de grens met Nederland, zijn vier gewonden gevallen. De Duitse politie denkt dat het gaat om een familieruzie. De dader is opgepakt. Hij raakte ook gewond.

Volgens het Duitse Focus Online was het incident rond 19.00 uur. Een woordvoerder van de politie in het nabijgelegen Essen zegt dat de vier gewonden en de gewonde dader naar het ziekenhuis zijn overgebracht.

Zeker een van hen heeft levensbedreigende verwondingen, zegt de politie tegen Reuters.