Goal van 17-jarige debutant Gürbüz net niet genoeg voor Heerenveen tegen Fortuna

Heerenveen, tiende op de ranglijst, had het betere van het spel en was een stuk dreigender dan nummer acht Fortuna Sittard. Alireza Jahanbakhsh was vlak voor rust dicht bij een doelpunt, maar zijn inzet belandde op de lat.

Bal in gezicht

In de tweede helft waren er kansen voor Mats Köhlert, Dimitris Rallis en opnieuw Smans. De ploeg van Danny Buijs leek het op een gelijkspel te willen houden, maar daarbij moest het wel verder zonder aanvoerder Ivo Pinto.

De verdediger kreeg een schot snoeihard in zijn gezicht, verdedigde nog even verder, maar ging daarna toch naar de grond. Medische hulp snelde toe, hij werd afgeschermd met dekens en verliet op een brancard het veld.