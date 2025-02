VS voert luchtaanvallen uit op IS in Somalië

De Verenigde Staten hebben in het noorden van Somalië luchtaanvallen uitgevoerd op de terroristische beweging IS. Het zijn de eerste luchtaanvallen onder de nieuwe president Trump.

De Amerikaanse minister Hegseth van Defensie meldt dat de aanvallen werden uitgevoerd in de Golis-bergen. Meerdere IS'ers zijn volgens hem gedood. Het is niet bekend of er ook burgerslachtoffers zijn gevallen.

President Trump schrijft op zijn socialemediaplatform Truth Social dat een IS-planner en rekruten het doelwit waren. "Deze moordenaars, die we verstopt in grotten vonden, bedreigden de Verenigde Staten en onze bondgenoten", zegt Trump.

Volgens Trump had de VS de planner al langer in beeld als doelwit, "maar Biden en zijn handlangers handelden niet snel genoeg om de klus te klaren. Ik wel!"

Afsplitsing van al-Shabaab

De Somalische autoriteiten waren van tevoren door de VS ingelicht over de luchtaanvallen. President Mohamud zegt dat de operatie een bewijs is van het gezamenlijke doel om terrorisme te bestrijden. De afgelopen jaren voerde de VS geregeld dit soort aanvallen uit op Somalisch grondgebied, ook onder president Biden.

IS zit sinds 2015 in Somalië. De strijders hebben zich afgesplitst van de Somalische terreurgroep al-Shabaab. Hoewel IS er naar verluidt uit niet meer dan honderden leden bestaat, pleegt de terreurbeweging geregeld aanslagen in het land.