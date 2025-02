Weer Stolz-show in Milwaukee: Nederlanders kansloos en eerste 33'er op laaglandbaan

Het is Jenning de Boo weer niet gelukt om zijn grote rivaal Jordan Stolz te verslaan. Op de 500 meter tijdens het wereldbekerweekend in Milwaukee was de Amerikaan in een direct duel op zijn thuisbaan veel sneller dan De Boo. Stolz reed 33,91, voor het eerst onder de 34 seconden op een laaglandbaan.

De Boo werd met een tijd van 34,28 tweede. Laurent Dubreuil werd derde in 34,36.

Stolz won een uur na zijn zege op de 500 meter ook de 1.500 meter in een baanrecord. Met 1.41,48 scherpte hij zijn eigen oude record aan (1.42,31) en versloeg hij in een spannend duel Kjeld Nuis, die tweede werd in 1.42,67. Peder Kongshaug werd derde in 1.43,01.