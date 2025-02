Pijlsnelle Stolz wint weer van De Boo op 500 meter, eerste 33'er op laaglandbaan

Het is Jenning de Boo weer niet gelukt om zijn grote rivaal Jordan Stolz te verslaan. Op de 500 meter tijdens het wereldbekerweekend in Milwaukee was de Amerikaan in een direct duel op zijn thuisbaan veel sneller dan De Boo. Stolz reed 33,91, voor het eerst onder de 34 seconden op een laaglandbaan.

De Boo werd met een tijd van 34,28 tweede. Laurent Dubreuil werd derde in 34,36.

Al wekenlang komt De Boo op de 500 meter en de 1.000 meter steeds wat dichter bij Stolz. Vorige week was de Amerikaan op de snelle hooglandbaan van Calgary nog slechts 0,02 seconden sneller. Uitgerekend in Milwaukee, waar Stolz zo graag wilde winnen en vrijdag al met overmacht de snelste was op de 1.000 meter, wilde De Boo zijn concurrent verslaan. Dat bleek een hopeloze missie.

Stolz reed de race tegen De Boo de hele tijd op kop en snelde naar de snelste tijd ooit op de 500 meter op een laaglandbaan.