Domper voor futsallers in EK-kwalificatie: Andorra houdt Oranje op 5-5

Het bleek een waarschuwing. Nadat Abdessamad Attahiri een opgelegde kans miste, counterde Andorra messcherp. Binnen twee minuten maakten Roc Torres Domenjo en Arnau Rodríguez twee verrassende treffers uit de tegenaanval: 0-2.

Oranje in achtervolging

Meteen volgde een time-out, aangevraagd door bondscoach Miguel Andrés Moreno. Nederland, dat de laatste tijd aan een opmars bezig is in het futsal, moest in de achtervolging. Het publiek in de Maaspoort ging er nog eens achter staan.

Dat resulteerde nog voor de rust in een aansluitingstreffer. Jordy Cretier gaf een lange bal en die kwam wat gelukkig voor de voeten van Mohamed Chih, die raak schoot.

Oranje bleef aanvallen en zoeken naar de gelijkmaker, maar weer was het Andorra dat scoorde. Wederom uit een counter. Nu was het Adrià Blat die de 1-3 onder de benen van Ons doorschoof.

Van Basten-achtige treffer

Toch ging het Nederlands team, 25ste op de wereldranglijst, met een goed gevoel de rust in. Met name door een prachtige treffer van Stan van der Wal. Op Van Basten-achtige wijze joeg hij de bal vanaf de achterlijn uit onmogelijke hoek in het doel.