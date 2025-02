Kok wint 500 meter in baanrecord op winderige schaatsbaan van Milwaukee

Met een knap baanrecord heeft Femke Kok de 500 meter gewonnen tijdens de wereldbekerwedstrijden in Milwaukee. De Nederlandse wereldkampioen dook met een tijd van 37,11 ruim onder het tien jaar oude baanrecord van de Amerikaanse Heather Bergsma (37,24).

Erin Jackson finishte als tweede (37,39), Kurumi Inagawa werd derde (37,54).

Koks baanrecord in de Amerikaanse staat Wisconsin bracht haar een tweede wereldbekerzege op rij, nadat zij vorige week in Calgary bij haar seizoensdebuut in de wereldbeker ook al de kortste sprintafstand had gewonnen.

Jutta Leerdam herstelde zich met een achtste plaats enigszins van de mislukte 1.000 meter van vrijdag. Toen viel ze, omdat ze met de punt van haar schaats in het ijs haakte. Ook na de 500 meter was ze niet tevreden. Ze schudde het hoofd toen 37,82 op het tijdenbord verscheen.

Veel baanrecords

Na 19 jaar is de schaatstop weer terug voor wedstrijden op de schaatsbaan van Milwaukee. Dat levert, met wat hulp van de windcirculatie die de schaatsers mee hebben in de hal, veel baanrecords op. Vrijdag werd op alle gereden afstanden het baanrecord verbeterd. Kok deed het op dag twee ook op de 500 meter.