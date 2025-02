Kok en Beune winnen met baanrecord op winderige schaatsbaan van Milwaukee

Vorige week klopt Beune de Japanse in een rechtstreeks duel. Nu won ze een rit na Takagi. Wéér een 1.500 meter gewonnen, twee op rij. "Wat gaaf. Heel erg leuk", sprak Beune na afloop. "Dat ik er zo goed in ben en dat het zo veel beter gaat, daar ben ik heel blij mee."

Koks baanrecord in de Amerikaanse staat Wisconsin bracht haar ook een tweede wereldbekerzege op rij, nadat zij vorige week in Calgary bij haar seizoensdebuut in de wereldbeker ook al de kortste sprintafstand had gewonnen. Kok is nog ongeslagen op het hoogste niveau. "Dat is mooi, dat hoop ik graag zo te houden", zei Kok na haar race.