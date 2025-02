FC Utrecht knokt zich bij PEC Zwolle naar derde gelijkspel op rij

Ook in de tweede helft voetbalde de thuisploeg aanvankelijk makkelijker dan de formatie van trainer Ron Jans. Toch mocht FC Utrecht plots hopen op een goed resultaat toen in de 55ste minuut Anthony Descotte de bal van buiten het strafschopgebied in de winkelhaak krulde: 2-1.

Vente in vorm

Drie minuten later kregen de gasten de gelijkmaker zelfs in de schoot geworpen. Hauptmeijer wilde een Zwolse aanval opbouwen via Anouar El Azzouzi, maar bracht zijn ploeggenoot met een te korte bal juist in de problemen. Oscar Fraulo zat ertussen, kreeg de bal via invaller Victor Jensen weer terug en haalde uit: 2-2.

Zwolle kon weer opnieuw beginnen, maar zag daar geen been in. Het bleef goed voetballen, zoals het dat de hele wedstrijd al deed en dat betaalde zich opnieuw uit. Utrecht kreeg de bal niet goed weg, waarna Vente de bal oppikte, Matisse Didden passeerde en zijn goede vorm onderstreepte met zijn zesde goal in vijf duels: 3-2.