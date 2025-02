Judoka Van Lieshout grijpt naast bronzen medaille in Parijs

Judoka Joanne van Lieshout heeft bij de Grand Slam van Parijs net naast een bronzen medaille gegrepen in de klasse tot 63 kilogram.

De nummer twee van de wereld verloor in de herkansing van de Kosovaarse Nora Gjakova. In de golden score kreeg de Nederlandse regerend wereldkampioene haar derde straf.

Straffen

De Kosovaarse pakte in 2021 olympisch goud in de klasse tot 57 kilogram en judoot nu haar eerste grote toernooi in de zwaardere klasse. Tegen de 22-jarige Van Lieshout, die al snel twee straffen kreeg voor passiviteit, had Gjakova de overhand.

In de extra tijd leek de winst naar Van Lieshout te gaan. De scheidsrechter leek haar te belonen met een yuko voor een overname, maar hij bedacht zich.

Bij de Grand Slam van Parijs zijn voor het eerst de nieuwe reglementen van toepassing. Een van de veranderingen in het spelregelboek is de terugkeer van de yuko als kleinst mogelijke score.