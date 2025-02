Blunders, briljante zetten en Indiase titelstrijd in slotweekend Wijk aan Zee

Praggnanandhaa was al lang verdwenen in de catacomben van het nog natrillende Dorpshuis de Moriaan, toen Gukesh nog met gefronst gezicht tegenover de Nederlander Jorden van Foreest zat.

Er was nog geen vuiltje aan de lucht, zag Van Foreest ook. Totdat de Indiase wereldkampioen plots ontdekte dat hij zijn toren kon opofferen om een winnende positie te krijgen. Van Foreest had de briljante zet van Gukesh ook direct door, zakte bij de volgende zetten steeds verder weg op zijn stoel, maar leefde plots ook weer op toen Gukesh verstrikt raakte in zijn eigen plan.

De winnende tactiek was niet vanzelfsprekend in de complexe situatie op het bord. Gukesh miste kansen, Van Foreest misschien nog wel de grootste om de wereldkampioen te verslaan, waarna beide heren vrede sloten met een remise.

Pijnlijke dag voor Oezbeek

Even daarvoor had Abdusattorov de pijnlijkste dag van allemaal. De 20-jarige Oezbeek, altijd schakend met jachtige blik gedreven door jeugdig optimisme, struikelde in zijn eigen enthousiasme om Erigaisi op de knieën te krijgen. Abdusattorov verkeek zich met een aanvallende zet met zijn dame richting de vijandige koning.