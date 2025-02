Vitesse verrast Excelsior en geeft nieuwe eigenaren reden tot juichen

Vitesse kwam afgelopen week in Amerikaans-Duits-Italiaanse handen, wat voor opluchting zorgde in Arnhem. De winst in Rotterdam zal ongetwijfeld bijdragen aan de positieve stemming, al hebben de Arnhemmers nog steeds op een negatief puntenaantal (-5).

De KNVB legde de club dit seizoen al meerdere keren een puntstraf op, waardoor de club ondanks vijf overwinning nog steeds in de min staat.

Na ruim een kwartier stond de ploeg van trainer John van den Brom al op een 0-2 voorsprong. De 19-jarige Bas Huisman maakte zijn eerste treffer voor Vitesse en de 21-jarige Gyan de Regt omspeelde Excelsior-keeper Calvin Raatsie en schoot binnen.

Defensief Vitesse

Vitesse trok zich terug in de verdediging en kwam er af en toe gevaarlijk uit in de counter. Bij de 0-3 onderschepte Vitessenaar Irakli Yegoian een slechte pass en ook hij omspeelde de keeper.

De Rotterdammers hadden op Woudestein het beste van het spel en namen het doel van Mikki van Sas veelvuldig onder vuur (27 doelpogingen), maar pas in de blessuretijd zorgde spits Lance Duijvestijn voor een eretreffer.