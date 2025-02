Vrouwen PSV bij debuut Kalma niet langs Twente, duel AZ gestaakt wegens glad veld

De topper in de eredivisie vrouwen tussen PSV en FC Twente is in 2-2 geëindigd. De Tukkers kenden goede fases met veel kansen, maar wisten de overwinning niet naar zich toe te trekken. Door het gelijkspel is er een kans voor koploper Ajax om uit te lopen op de ranglijst, zij spelen morgen tegen FC Utrecht.

Bij PSV stond Fenna Kalma in de basis. De spits kwam deze week over van VfL Wolfsburg, waar ze op een zijspoor was beland. Voor haar transfer naar Duitsland was de achtvoudig international actief bij FC Twente. Daar werd ze in het seizoen 2021/22 en 2022/23 topscorer van de eredivisie. Ze debuteerde met een assist.

PSV kreeg meteen een grote kans via Kalma, maar keeper Danielle de Jong wist dat met een knappe redding te voorkomen. In de tiende minuut kwam FC Twente op voorsprong door een doelpunt van Rose Ivans. De 17-jarige aanvaller zag haar schot via verdediger Gwyneth Hendriks in het doel verdwijnen.

Na een sterke eerst helft ging FC Twente met een voorsprong de rust in. In 48ste minuut maakte Chimera Ripa, na een goede actie en pass van Kalma, de gelijkmaker. Daarna kwam de wedstrijd steeds meer los met kansen voor beide teams. In de 75ste minuut maakte Leonie Vliek de 1-2 voor de Tukkers na een assist van Lynn Groenewegen.

Na 83 minuten zorgde Fleur Stoit met een prachtig doelpunt voor de 2-2. De aanvaller knalde de bal in de verre kruising. Ondanks een paar grote kansen, wisten beide ploegen niet meer te scoren en eindigde de topper in een gelijkspel.