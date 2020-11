Cambuur verslaat De Graafschap en verovert koppositie

Vier dagen na de 7-2 zege op Almere City FC heeft SC Cambuur opnieuw een concurrent teruggewezen. De Friezen wonnen in Doetinchem met 2-0 van De Graafschap en namen daardoor de koppositie in de eerste divisie over de Superboeren.

De topper op de Vijverberg beloofde veel, maar bood uiteindelijk maar weinig spektakel. In de eerste helft was de thuisploeg beter en even voor rust was het raak. Aanvoerder Erik Schouten raakte de bal maar half en terwijl drie tegenstanders toekeken, rolde de bal langzaam over de doellijn.