De Jong loopt eerste ATP-finale mis, Auger-Aliassime voorkomt nieuwe stunt

Jesper de Jong is er niet in geslaagd om voor het eerst in zijn loopbaan de finale van een ATP-toernooi te bereiken. In de halve finales van het tennistoernooi in Montpellier kwam hij net tekort tegen Félix Auger-Aliassime: 6-4, 7-6 (4).

Voor de 24-jarige De Jong, de nummer 131 op de wereldranglijst, was het desondanks een verrassend succesvolle week in Frankrijk. Hij verloor tot vandaag nog geen set en versloeg drie hogergeplaatste spelers: de Fransman Quintin Halys (ATP-74), de Italiaan Flavio Cobolli (ATP-34) en in de kwartfinales was hij in een Nederlands onderonsje te sterk voor Tallon Griekspoor (ATP-46).

Nooit eerder in halve finales

Nooit eerder stond de Haarlemmer in de kwartfinales van een ATP-toernooi, laat staan in de halve finales. De Jong trof daarin een moeilijke tegenstander: de 24-jarige Canadees Auger-Aliassime is de nummer 23 van de wereld en won dit jaar al het toernooi van Adelaide.

Toch kon de Nederlander, die er op de Australian Open in de kwalificaties uitvloog, goed tegenstand bieden. In de openingsgame gaf hij zijn visitekaartje af met drie aces.

Wel was De Jong kwetsbaar op zijn tweede service en daar profiteerde de sterk retournerende Auger-Aliassime van. Bij een 2-2 stand werkte de Nederlander nog vier breekkansen weg, maar in zijn volgende servicebeurt moest hij toch capituleren. Auger-Aliassime, die acht aces sloeg in de eerste set, trok aan het langste eind: 6-4.