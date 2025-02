41 doden bij gevechten tussen leger en opstandelingen in Pakistan

Bij gevechten tussen het leger en opstandelingen in Pakistan zijn zeker 41 doden gevallen. Het leger heeft dat bekendgemaakt. Het zou gaan om 23 militanten en 18 militairen.

De gevechten braken vannacht uit toen het leger wegversperringen wilde verwijderen in de zuidwestelijke provincie Beloetsjistan. De separatistische beweging Baloch National Army (BLA) had een belangrijke snelweg in Kalat geblokkeerd.

In een verklaring eist de BLA de verantwoordelijkheid op voor de aanval op de militairen. De strijders hebben hun doelen bereikt, zegt de beweging. Ze zouden ook een militaire post hebben aangevallen in de buurt van Kalat.