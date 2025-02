Nottingham Forest droogt Brighton af en blijft boven in Premier League meedoen

Nottingham Forest heeft in eigen huis de vloer aangeveegd met Brighton & Hove Albion: 7-0. Door de dikke zege blijft Forest meedoen in de top van de Premier League.

Het gat tussen koploper Liverpool en nummer drie Nottingham Forest is nu zes punten. Liverpool, dat vandaag tegen Bournemouth speelt, heeft twee wedstrijden minder gespeeld. Nummer twee Arsenal staat in punten gelijk met Forest en speelt morgen tegen Manchester City.

Bij Brighton stonden met Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke en Joel Veltman drie Nederlanders in de basis. De geblesseerde Mats Wieffer ontbrak.

Volledig overrompeld

De drie Nederlandse Brighton-spelers werden met hun teamgenoten volledig overrompeld. Forest speelde energiek en fel en kwam al snel op een ruime voorsprong. Na iets meer dan een half uur stond het door Lewis Dunk (eigen goal), Morgan Gibbs-White en Chris Wood al 3-0.

Na rust voltooide Wood, die vaak in stelling werd gebracht door de snelle rechtsbuiten Anthony Elanga, zijn hattrick. In de slotfase vergrootten Neco Williams en Jota Silva het leed voor Brighton, dat nu op de negende plaats in de Premier League staat.