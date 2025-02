Liverpool omzeilt lastige klip Bournemouth, Forest maakt er zeven tegen Verbruggen

Het duel in Liverpool was 10,18 seconden onderweg, toen de bal al achter Leicester-doelman Mads Hermansen lag. Zijn verdedigers grepen niet in bij een verre uittrap van Everton-collega Jordan Pickford, maar Abdoulaye Doucouré was wel alert, pikte de bal op en vond de verre hoek: 1-0.

Zes minuten later en kort voor rust was Beto succesvol, beide keren na een pass dwars door het centrum. Op het scheiden van de markt strafte Iliman Ndiaye gepruts in de Leicester-defensie af: 4-0.

Ondanks de nederlaag behoudt de formatie van Van Nistelrooij de zeventiende plaats, net boven de rode streep met één punt voorsprong op Ipswich Town, dat thuis verloor van hekkensluiter Southampton, en Wolverhampton Wanderers.