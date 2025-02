In Nieuwegein is vanmiddag iemand neergestoken. Volgens de politie is het slachtoffer een tiener, van wie de toestand "zeer ernstig" is. Een 29-jarige man is geboeid afgevoerd.

De politie kreeg rond 14.50 uur een melding van een steekincident aan de Anemoonstraat. Verschillende hulpdiensten zijn ter plaatse. Ook een traumahelikopter is opgeroepen.

De weg en de omgeving zijn afgesloten voor onderzoek.