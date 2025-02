11-jarig meisje doodgestoken in Nieuwegein, verdachte (29) opgepakt

In Nieuwegein is vanmiddag een meisje van 11 doodgestoken. Een 29-jarige man is opgepakt. Hij werd in een tuin in de buurt aangehouden.

De politie kreeg rond 14.50 uur een melding van een steekincident aan de Anemoonstraat. Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

De weg en de omgeving zijn afgesloten voor onderzoek. De politie laat weten dat het meisje niet in de bewuste straat woonde, maar wel in de wijk.

De toedracht van het incident is niet bekend. Eveneens is onduidelijk of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. De politie is op zoek naar getuigen.